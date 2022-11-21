"Наскільки я розумію, у Селезньова конфлікт з Шараном. Він не сприймає тренера, а тренер – його. Скажемо так, пробігла чорна кішка.

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Ми ж усі дорослі люди, розуміємо – досвідчений та титулований центрфорвард, але не грає за свій клуб, з яким у нього контракт. Це не просто так. Даю такий прогноз: поки Шаран у Минаї, то ми навряд чи побачимо там Селезньова", – заявив Вацко.

37-річний центральний нападник Миная востаннє виходив на поле в матчі проти Львова 25 вересня, відігравши 7 хвилин. Після цього жодного разу не потрапляв до заявки. Контракт Євгена із закарпатцями розрахований до кінця 2022 року.

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