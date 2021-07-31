"Почему решил присоединиться к Минаю? Так сложились обстоятельства. Я знал, что здесь отличный тренер, с которым мы еще вместе играли, с которым я сохранил хорошие отношения. Спасибо ему, президенту и вице-президенту Миная, которые доверились мне и теперь я часть команды. Хочу отблагодарить их и помочь клубу достичь результата.

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Я не играл полгода, но все это время много тренировался – по 3 раза в день: кроссфит, тренажерный зал, бокс, хоккей, все вместе. Пытался поддерживать форму. Но признаюсь, что это были самые тяжелые полгода в моей жизни, ведь я был без футбола.

Если я почувствую, что больше ничего не могу дать команде, то закончу карьеру. Пока я очень хорошо себя чувствую и хочу принести пользу Минаю. Ежедневно работаю и чувствую, что у меня все получается. Мой рекорд по забитым голам не самое главное, приоритет – лучше помочь команде.

Мне очень нравится Закарпатья, Ужгород, но времени увидеть город еще не было. Надеюсь, что в ближайшее время все исправлю", – поделился Селезнёв в комментарии официальному сайту Миная.

Напомним, Евгений подписал контракт с Минаем на 1 год. По неофициальной информации, в закарпатской команде форвард будет получать 70 тысяч гривен в месяц.

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