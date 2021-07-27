"Я дал интервью клубной пресс-службе, и теперь полгода не буду давать интервью. Это моя официальная позиция.

Селезнев будет получать в Минае втрое меньше Милевского, – СМИ

Хочу поблагодарить президента Миная и весь тренерский штаб за то, что поверили в меня, и я поверил в них. Дай Бог, чтобы я помог этой команде. Пацаны очень хорошие, у них горят глаза, это главное. Хочу, чтобы у этого города и у этой команды все было хорошо", – сказал Селезнев в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Евгений подписал контракт с Минаем на 1 год. По неофициальной информации в закарпатской команде форвард будет получать 70 тысяч гривен в месяц.

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