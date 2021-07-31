"Чому вирішив приєднатись до Миная? Так склалися обставини. Я знав, що тут чудовий тренер, з яким ми ще разом грали, з яким я зберіг добрі стосунки. Спасибі йому, президенту і віце-президенту Миная, що довірилися мені і тепер я частина команди. Хочу віддячити їм і допомогти клубу досягти результату.

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Я не грав півроку, але весь цей час багато тренувався – по 3 рази на день: кросфіт, тренажерний зал, бокс, хокей, все разом. Намагався підтримувати форму. Але зізнаюся, що це були найважчі півроку в моєму житті, адже я був без футболу.

Якщо я відчую, що більше нічого не можу дати команді, то закінчу кар'єру. Поки я дуже добре себе почуваю і хочу принести користь Минаю. Щодня працюю і відчуваю, що у мене все виходить. Мій рекорд за забитими голами не саме головне, пріоритет – якнайкраще допомогти команді.

Мені дуже подобається Закарпаття, Ужгород, але часу побачити місто ще не було. Сподіваюся, що найближчим часом все виправлю", – поділився Селезньов у коментарі офіційному сайту Миная.

Нагадаємо, Євген підписав контракт з Минаєм на 1 рік. За неофіційною інформацією, у закарпатській команді форвард отримуватиме 70 тисяч гривень на місяць.

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