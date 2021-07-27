Украинский форвард Евгений Селезнев сегодня, 27 июля, стал полноценным игроком Миная.

Селезнев официально перешел в Минай

По сообщению Meta Ratings, самый титулованный новичок команды Василия Кобина согласился на достаточно скромные условия контракта. 36-летний футболист будет получать в месяц зарплату в размере 70 тысяч гривен. Напомним, самым высокооплачиваемым игроком Миная в УПЛ в прошлом сезоне был Артем Милевский, который получал 200 тысяч гривен.

Однако, по словам самого Евгения, главной его мотивацией являются не деньги, а покорение бомбардирского рекорда УПЛ, который сейчас удерживает экс-нападающий киевского Динамо Максим Шацких. По состоянию на сегодня у Селезнева 116 голов, у Шацких – 123 гола.

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