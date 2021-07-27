Минай на своем официальном сайте объявил о переходе опытного 36-летнего нападающего.

Металлист оформил трансфер лучшего бомбардира бразильского первенства, – источник

Контракт с форвардом рассчитан на 1 год. Последним его клубом был Колос, из заявки которого Селезнев был исключен на второй круг УПЛ после скандала на сборах в Турции. Также Евгений успел поиграть за киевский Арсенал, Шахтер, Днепр, испанскую Малагу и турецкие Карабюкспор, Акхисарспор и Бурсаспор.

К слову, в прошлом сезоне Селезнев провел 10 матчей в УПЛ, отметившись 5 голами и ассистом. Нападающий также является одним из лучших бомбардиров чемпионата Украины – Евгений занимает 3 место со 116 голами, отставая от первого (Сергей Ребров и Максим Шацких разделяют лидерство) на 7 забитых мячей.

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