Український форвард Євген Селезньов сьогодні, 27 липня, став повноцінним гравцем Миная.

Селезньов офіційно перейшов у Минай

За повідомленням Meta Ratings, найтитулованіший новачок команди Василя Кобіна погодився на достатньо скромні умови контракту. 36-річний футболіст отримуватиме на місяць зарплатню у розмірі 70 тисяч гривень. Нагадаємо, найвисокооплачуванішим гравцем Миная в УПЛ минулого сезону був Артем Мілевський, який отримував 200 тисяч гривень.

Однак, за словами самого Євгена, головною його мотивацією є не гроші, а підкорення бомбардирського рекорду УПЛ, який зараз утримує екс-нападник київського Динамо Максим Шацьких. Станом на сьогодні у Селезньова 116 голів, у Шацьких – 123 голи.

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