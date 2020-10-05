5-разовий володар "Золотого м'яча" може потрапити на лаву підсудних, повідомляє Corriere dello Sport.

Спортінг перейменує академію на честь Роналду

Адвокати Майорги вимагають нової експертизи для своєї клієнтки, щоб довести правову нікчемність угоди про зняття обвинувачень проти Роналду за 300 тисяч євро. Цей документ був підписаний у 2010 році та дозволив португальцю уникнути суду в справі про можливе зґвалтування колишньої моделі.

Тепер, однак, її адвокати наполягають, що психічний стан Майорги не дозволяв їй оцінити ризики від підписання угоди. Якщо Феміда стане на бік жінки в цьому питанні, то Роналду може постати перед американським правосуддям.

Відзначимо, що темна історія між зіркою і американкою трапилася у Лас-Вегасі в 2009-му. Кріштіану Роналду завжди наполягав, що інтим із Майоргою був за згодою.

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