Португальский гранд не забывает, что воспитал легенду мирового футбола.

Лиссабонский Спортинг переименует академию в честь Криштиану Роналду, который является воспитанником "зелено-белых", сообщает официальный сайт клуба.

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Нынешняя звезда Ювентуса оказался в структуре Спортинга в 1997-м в возрасте 12 лет. Напомним, в 2003-м Криша приобрел Манчестер Юнайтед.

"Академия увековечит имя величайшего из когда-либо созданных символов, и это станет вдохновением для всех молодых талантов", – говорится в заявлении лиссабонцев.

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