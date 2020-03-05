"За последние 10 лет во Львове убили футбол": легендарный экс-форвард Карпат разгромил руководство "зелено-белых"

Эмоциональный монолог Ивана Гецко для "Футбол 24" по мотивам поражения Карпат от Александрии (0:4).

Карпаты уже, как говорится, хоронили еще месяц назад. Но потом кто-то начинает вынимать шнурочки, мол, сейчас мы все исправим.

Ну не горят глаза у пацанов! Так, как они вчера играли с Александрией, – так в футбол не играют.

Карпаты – Александрия – 0:4 – видео голов и обзор матча

В Карпатах всегда был характер, самоуважение, самоотдача. Даже если команда не играла сама – она не давала играть сопернику. Билась каждый мяч, за каждое очко. Выжимала максимум!

Вчерашняя игра меня настолько поразила, что нет слов. Мне очень обидно.

Я прекрасно осознаю ситуацию, которая происходит в клубе. Я понимаю, что руководство клуба довело к тому, что этот клуб может исчезнуть вообще.

Сейчас его вроде бы готовы отдать в любые руки. Отдать, когда все разбомблено, уничтожено. Знаете, уничтожить очень легко – одним щелчком двух пальцев можно разрушить всю историю, которая была написана раньше. Чтобы вернуться назад, понадобятся годы.

Я вам честно скажу: такого болельщика, как во Львове, у меня не было никогда и нигде. Убежден, что все осталось таким, как было, только команды нет.

Команды нет, потому что нет руководителя. Нет человека, который бы отошел, если не тянет, а если способен тянуть, то делает это так, как нужно.

За последние 10 лет во Львове убили футбол. И поэтому очень горько.

*В 1998-99 годах Иван Гецко провел за Карпаты 61 матч, забил 36 голов.

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