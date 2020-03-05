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"За последние 10 лет во Львове убили футбол": легендарный экс-форвард Карпат разгромил руководство "зелено-белых"

15:10 60 Читати українською
"За последние 10 лет во Львове убили футбол": легендарный экс-форвард Карпат разгромил руководство "зелено-белых"
Иван Гецко (в центре) забивает за Карпаты / Фото из архива Ю. Назаркевича
Олег Бабий Олег Бабий

Эмоциональный монолог Ивана Гецко для "Футбол 24" по мотивам поражения Карпат от Александрии (0:4).

 
Максим Третьяков 37’
Максим Третьяков 58’
Артем Ситало 73’
Евгений Банада 89’
37’ Максим Третьяков
58’ Максим Третьяков
73’ Артем Ситало
89’ Евгений Банада

Карпаты уже, как говорится, хоронили еще месяц назад. Но потом кто-то начинает вынимать шнурочки, мол, сейчас мы все исправим.

Ну не горят глаза у пацанов! Так, как они вчера играли с Александрией, – так в футбол не играют.

Карпаты – Александрия – 0:4 – видео голов и обзор матча

В Карпатах всегда был характер, самоуважение, самоотдача. Даже если команда не играла сама – она не давала играть сопернику. Билась каждый мяч, за каждое очко. Выжимала максимум!

Вчерашняя игра меня настолько поразила, что нет слов. Мне очень обидно.

Я прекрасно осознаю ситуацию, которая происходит в клубе. Я понимаю, что руководство клуба довело к тому, что этот клуб может исчезнуть вообще.

гецко карпати

Сейчас его вроде бы готовы отдать в любые руки. Отдать, когда все разбомблено, уничтожено. Знаете, уничтожить очень легко – одним щелчком двух пальцев можно разрушить всю историю, которая была написана раньше. Чтобы вернуться назад, понадобятся годы.

Я вам честно скажу: такого болельщика, как во Львове, у меня не было никогда и нигде. Убежден, что все осталось таким, как было, только команды нет.

Команды нет, потому что нет руководителя. Нет человека, который бы отошел, если не тянет, а если способен тянуть, то делает это так, как нужно.

За последние 10 лет во Львове убили футбол. И поэтому очень горько.

*В 1998-99 годах Иван Гецко провел за Карпаты 61 матч, забил 36 голов.

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Иван Гецко Олег Бабий Карпаты - Александрия Мнение эксперта Карпаты Карпаты Статьи
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