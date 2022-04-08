За словами Каменюки, функціонування Зорі наразі призупинене, але повідомлення про припинення існування є передчасними.

"Генеральний директор нам сказав, що зараз головне завдання – залишитися живими, зберегти свої сім'ї в безпеці, а клуб існуватиме, коли все припиниться.

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Зідзвонююся з друзами і колегами, гравцями молодіжки та першої команди. Підтримуємо зв'язок, знаємо, хто де перебуває. Багато хлопців допомагає армії – хтось фінансово, хтось у теробороні. Про футбол розмовляти навіть не хочеться.

Коли все завершиться, тоді, думаю, ми відбудуємо міста, стадіони, і можна буде про щось говорити. Думаю, на стадіон прийде багато людей, бо для них це буде справжня віддушина", – розповів Каменюка в ефірі Футбол News.

До слова, наразі легенда Зорі (в активі Микити більше 300 матчів за луганську команду) перебуває в Німеччині. Він виїхав з України за законних підставах, позаяк є багатодітним батьком.

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