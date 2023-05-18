"Циганков – це український легіонер номер один. У нього дуже гарна преса. Він чудово грає, забиває, асисти віддає. Його ціна точно не п'ять мільйонів євро. Нині його ціна щонайменше 25 мільйонів.

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Звісно, мені подобається і Зінченко. Правда, він у трохи іншому чемпіонаті, і вони грають у трохи інший футбол. Олександр в порядку, просто Арсенал трохи змазав кінець сезону. Аде будемо об'єктивні: Манчестер Сіті реально сильніший за них. "Містяни" рівніше пройшли чемпіонат, наздогнали і переграли "канонірів" по ходу сезону. Команда потужніша. Хоча Арсенал та Зінченко все одно молодці", – сказав Кополовець в ексклюзивному інтерв'ю YouTube-каналу "Футбол 24".

Нагадаємо, у поточному сезоні Циганков провів за Жирону 15 матчів, в яких забив 3 м'ячі і віддав 5 асистів. Зінченко у складі Арсенала відіграв 33 поєдинки і записав собі в актив 1 гол і 2 результативні передачі.

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