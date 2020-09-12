Хавбек и форвард "канониров" потолкались на разминке перед матчем АПЛ против Фулхэма.

Арсенал в первом матче сезона АПЛ устроил разгром Фулхэму – Виллиан дебютировал дублем из ассистов

Во время игры в квадрат Себальос жестко пошел против Нкетии, что не понравилось 21-летнему англичанину. Молодой форвард схватил партнера за руку, но тот резко толкнул Эдди в грудь. Прошло несколько секунд и "драчуны" снова сцепились. К счастью, другие игроки Арсенала подбежали и растянули участников конфликта.

Добавим, что Нкетия и Себальос вышли на замену, а их команда уверенно победила Фулхэм 3:0.

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