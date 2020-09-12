Хавбек та форвард "канонірів" поштовхалися на розминці перед матчем АПЛ проти Фулхема.

Арсенал у першому матчі сезону АПЛ влаштував розгром Фулхему – Вілліан дебютував дублем з асистів

Під час гри в квадрат Себальйос жорстко пішов проти Нкетії, що не сподобалось 21-річному англійцю. Молодий форвард схопив партнера за руку, але той різко штовхнув Едді в груди. Минуло кілька секунд і "розбишаки" знову зчепились. На щастя, інші гравці Арсенала підбігли та розтягнули учасників конфлікту.

Додамо, що Нкетія і Себальйос вийшли на заміну, а їхня команда впевнено перемогла Фулхем 3:0.

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