Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался по поводу поражения в матче против Униона в шестом раунде Лиги Европы.

"Заслуженная победа Униона. Думаю, я сделал слишком много изменений в составе, поэтому мы не нашли своего ритма. Голы, которые мы пропустили, были необязательными.

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На последних минутах мы могли сравнять счет, возможно трижды. Думаю, все мы смотрели один и тот же матч, так что для нас победа Униона заслуженная. Хотя я слышал, что первый гол мог быть забит из положения вне игры, но никто, наверное, не скажет. Посмотрим, но какая уже разница?" – цитирует наставника мерсисайдцев Goal.

Напомним, что Ливерпуль проиграл Униону со счетом 1:2. Команда Клоппа заняла первое место в своей группе Лиги Европы.

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