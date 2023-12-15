"Заслужена перемога Уніона. Думаю, я зробив надто багато змін у складі, тож ми не знайшли свого ритму. Голи, які ми пропустили, були необов'язковими.

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На останніх хвилинах ми могли зрівняти рахунок, можливо тричі. Думаю, всі ми дивилися один і той самий матч, тож для нас перемога Уніона заслужена. Хоча я чув, що перший гол міг бути забитий зі положення поза грою, але ніхто, напевно, не скаже. Подивимося, але яка вже різниця?" – цитує наставника мерсисайдців Goal.

Нагадаємо, що Ліверпуль програв Уніону з рахунком 1:2. Команда Клоппа посіла перше місце у своїй групі Ліги Європи.

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