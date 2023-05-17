Государственное бюро расследований (ГБР) совместно с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) работают над возвращением из Швейцарии арестованных более 113 миллионов долларов на счетах компаний, конечным бенефициаром которых является Константин Жеваго, сообщает официальный сайт ГБР.

Французский суд отказал Украине в экстрадиции Жеваго

Средства были арестованы на основании соответствующего постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 октября 2022 года по запросу Государственного бюро расследований.

Напомним, в Украине Жеваго подозревают в растрате 113 миллионов долларов банка "Финансы и Кредит", от чего пострадали интересы государства и вкладчики банка.

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