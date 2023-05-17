Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) працюють над поверненням зі Швейцарії арештованих понад 113 мільйонів доларів на рахунках компаній, кінцевим бенефіціаром яких є Костянтин Жеваго, повідомляє офіційний сайт ДБР.

Французький суд відмовив Україні в екстрадиції Жеваго

Кошти були арештовані на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2022 за запитом Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, в Україні Жеваго підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку "Фінанси та Кредит", від чого постраждали інтереси держави та вкладники банку.

"Фоменко поглянув і каже: "Тобі треба гирі на ноги повісити". Наш тренер запалює в Азії, згадує Динамо і мріє про УПЛ