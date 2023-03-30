Украинский бизнесмен и почетный президент Ворсклы Константин Жеваго пока останется во Франции.

Суд в городе Шамбери, что во Франции, не удовлетворил запрос Украины об экстрадиции 49-летнего миллиардера, сообщила его пресс-служба в комментарии УП.

Жеваго отпустили под залог в 1 млн евро – почетный президент Ворсклы должен оставаться во Франции

30 января суд принял соответствующее решение "после тщательного рассмотрения всех материалов дела, с учетом всех доказательств и аргументов, предоставленных стороной защиты". Источники Украинской правды подтвердили соответствующее постановление.

Напомним, экстрадиции потребовали Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований Украины. Жеваго проходил по делу о растрате $113 миллионов средств банка "Финансы и кредит", которое называл политическим без всякой юридической основы.

Топ-11 друзей Месси по тюрьме: контрабандист, насильник и охотник на проституток