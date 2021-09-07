"Причина ротации? Лига чемпионов – очень серьезный турнир. Ко мне обратился донецкий Шахтер, чтобы отпустить трех игроков. Я решил отпустить и трех "динамовцев", чтобы не было никаких слухов. Я позвал ребят, чтобы не было разговоров в команде, никаких обид. Так я поступил.

Чехия – Украина: где смотреть матч

По составу интригу надо сохранить до начала самой игры. Это же интересно, кто выйдет в составе. Завтра все увидите. Я уверен в ребятах, которые завтра выйдут на поле. Я не могу сейчас сказать, сыграют ли оба вратаря. Это официальная контрольная игра, которая предусматривает лишь 6 замен. Будет зависеть от хода матча.

Завтра увидим на футбольном поле, заслужили ли давно игроки Зари вызов. Я уже с ребятами пообщался. Шанс сыграть для них завтра будет. Шанс такой: вышел за национальную сборную, сыграл, показал себя – будем рассчитывать; вышел и провалил – такое дело. Игровое время они завтра получат.

Победа очень важна. Завтра для меня и парней результат будет сверхважным. Мы будем играть решающую игру в Хельсинки 9 октября. Нам нужен положительный результат, чтобы ребята туда ехали с ним", – заявил Петраков.

Напомним, что матч Чехия – Украина состоится в среду, 8 сентября. Начало поединка в 21:45.

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