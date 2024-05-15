До Евро-2024 остается еще месяц, но кое-кто раскрыл все карты по составу уже сейчас.

Сборная Венгрии первой официально объявила заявку из 26 игроков на финальную часть чемпионата Европы. Еще 5 фамилий остаются в резервном списке на случай травм или других проблем.

УЕФА хочет положить конец массовым жалобам на судейство – арбитрам на Евро-2024 развязали руки

На Евро-2024 венгры попали в группу А к немцам (хозяева), Швейцарии и Шотландии. Подопечные Марко Росси начнут турнир 15 июня матчем поти Швейцарии. Венгрия мощно прошла отборочную группу, не потерпев ни одного поражения. Главная звезда и капитан на месте – хавбек Ливерпуля Доминик Собослай.

К слову, Сергей Ребров спешить с объявлением заявки не собирается. Главный тренер сборной Украины называл ориентировочной датой 7 июня, то есть за неделю до старта Евро-2024.

Сколько заработает сборная Украины за выход на Евро-2024 – УАФ утвердила премиальные для команды Реброва