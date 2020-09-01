Сборные Украины и Швейцарии прилетели во Львов
1 сентября 22:25 - Читати українською
"Сине-желтые" оказались в города Льва почти одновременно с соперником.
Подопечные Андрея Шевченко и Владимира Петковича прибыли во Львов, сообщает на своей странице в социальной сети Facebook международный аэропорт "Львов".
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Обе команды прибыли в столицу Галичины на самолетах.
Напомним, 3 сентября на Арене Львов сборные проведут поединок в рамках Лиги наций.
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