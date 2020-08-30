"С марта персонал Арены Львов почти не получает зарплату – очень мизерную часть. Потому что из-за пандемии COVID-19 нет массовых мероприятий – футбольных матчей, концертов.

Сборная Украины понесла очередную потерю перед стартом в Лиге наций

Долги Арены большие, как для нас. Это все в сравнении, но мы задолжали по всем статьям: и по зарплате, и по электроэнергии. Скажем, по оплате труда – это 2 миллиона гривен, где-то такие же цифры за коммунальные услуги", – сказал Майборода в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, именно на Арене Львов 3 сентября сборная Украины в стартовом поединке Лиги наций будет принимать команду Швейцарии. Начало матча в 21:45.

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