Збірні України та Швейцарії прилетіли до Львова
22:22 - Читать на русском
"Синьо-жовті" опинились у міста Лева майже одночасно з суперником.
Підопічні Андрія Шевченка та Владіміра Петковіча прибули до Львова, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook міжнародний аеропорт "Львів".
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Обидві команди прибули до столиці Галичини літаками.
Нагадаємо, 3 вересня на Арені Львів збірні проведуть поєдинок у рамках Ліги націй.
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