Национальная команда Венесуэлы столкнулась с серьезными кадровыми проблемами в преддверии начала Копа Америка-2021.

Делегация Венесуэлы прошла ПЦР-тесты на наличие COVID-19 в организме – 11 из них показали положительный результат (8 из них – футболисты), сообщает официальный твиттер Федерации футбола Венесуэлы.

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Все больные уже были изолированы, а венесуэльцы уже опубликовали список игроков, которые были дозаявлены вместо заболевших коронавирусом.

К слову, стартовый матч Копа Америка-2021 состоится уже 14 июня, начало в 00:00. Интересно, что Венесуэла раз сыграет в матче-открытии, их соперником станет Бразилия.

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