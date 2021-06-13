Полузащитник Эвертона и сборной Колумбии Хамес Родригес возмущен тем, что не сможет сыграть за национальную команду на предстоящем Копа Америка-2021.

"Я в порядке. Стоит дать понять, что я был в неплохой форме и должен был играть на Кубке Америки. Тренерский штаб принял решение, но я не разделяю его, потому что они не уважали меня.

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Другое дело, если тренер сказал мне: "Я не рассчитываю на тебя, потому что ты мне не нравишься как игрок". В таком случае я бы заткнулся и ушел. Надеюсь, что сборная Колумбии хорошо выступит на Копа Америка и будет побеждать", – приводит слова Родригеса Marca.

Добавим, 4 и 9 июня "желтые" сыграли в отборе на ЧМ-2022 против Перу (разгромная победа 3:0) и Аргентины (ничья 2:2). Копа Америка начнется для колумбийцев матчем с Эквадором.

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