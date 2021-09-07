Полузащитник сборной Франции Поль Погба обеспокоен ничьей с Украиной (1:1), которая продолжила безвыигрышную серию чемпионов мира до 5 матчей.

Эйфория от победы на российском мундиале осталась далеко в прошлом.

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"Мы больше не лучшая команда в мире. Мы должны все изменить и быть более агрессивными. Нужно еще больше потеть в этой футболке и вкладывать еще больше желания. Вот и все", – приводит слова Погба Marca.

Напомним, что Франция с 9 очками остается лидером группы D в отборе на ЧМ-2022. Следом идут Финляндия и Украина – у них по 5 пунктов, однако подопечные Канервы сыграли на 2 матча меньше.

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