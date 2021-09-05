Сборная Украины разошлась миром (1:1) с французами в квалификации к ЧМ-2022. Реакция местной прессы на проблемы чемпионов мира и солидность "сине-желтых" – в нашем материале.

Le Parisien: "Ле Блё" – короли ничьих

"Сборная Франции сохраняет лидерство в группе, но не преодолела все свои беды. Франция расписала 5 ничью подряд. Субботний вечер мало что объяснил по поводу реабилитации команды после Евро. По крайней мере, ребята умеют реагировать на пропущенные мячи – это позитив. Но они же просто исправляют свои ошибки.

Пятый раз пропустили первыми и снова пришлось отыгрываться. Первый тайм разочаровал и напомнил о том, чего мы не хотим видеть от сборной. Во втором тайме было больше агрессии, более высокие скорости. Команда Дидье Дешама вернулась в игру и сравняла счет, хотя вообще не прикладывала усилия в этом матче.

Чемпионы мира стремятся забыть провал на Евро, но в Киеве они снова погрязли в посредственности. Не было ничего: ни вдохновения, ни импульса. Паническая оборона в составе Кимпембе и Зума напрямую способствовала роскошному голу Шапаренко. Франция не контролировала ситуацию, уровень расконцентрации преступно высок. Украинцы могли забить и раньше. Какие уроки дал этот матч? К сожалению, никаких. Мы все это знали и раньше", – считает столичная газета.

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"Киев, унылая ничья, пятая подряд. И снова пришлось отыгрываться. Оборона опять дрожит и ошибается. Франция не видит света в конце тоннеля. Первый тайм был особенно ужасным. Когда будет настоящий бунт, который покажет уверенность команды? Сейчас мы не уверены ни в чем.

Где чемпионы мира? Где их уверенность? Так продолжаться не может. Поездка в Киев, где переполненные трибуны Олимпийского с удовольствием наблюдали, как их любимцы мучают "Ле Блё", стала еще одним поводом для переживаний. Дидье Дешаму совсем не легко.

Франция наказана как маленькая команда. Первый тайм – полный кошмар. Низкий темп, плохая динамика, пассивность, странные тактические решения. Покидаем Украину с неприятным привкусом. Проблемы возникали после каждой украинской атаки. Эта сборная Франции потеряла свой курс. Команду лихорадит. Тотальная аморфность. Если кто-то сомневался: без Мбаппе не лучше", – эмоционально пишет популярное французское издание.

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"Вялое выступление, подтверждающее проблемы "Ле Блё". Дидье Дешам надеялся, что его команда проснется, но он видел только судороги. Марсьяль сравнял счет, французы после перерыва создали еще несколько моментов, но выиграть не удалось. Киев остается неприступным.

В убаюкивающем первом тайме Франция показала то же лицо, что и с Боснией: безыдейно, без четких атакующих паттернов, с нервной обороной. Шапаренко ошеломил холодным душем – забил красивым ударом в верхний угол. Провальный футбол, который надо стереть из памяти. Несмотря на хорошую игру Чуамени и активность Погба, "Ле Блё" не победили. Только ничья на вражеской киевской земле", –констатирует Le Monde.

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"Ле Блё" разучились побеждать. Команда Дидье Дешама в Киеве хотела развеять сомнения, которые сопровождают болельщиков после Евро, а взамен лишь усилила их. В игре не прослеживался четкий план, не были расставлены акценты.

Сценарий тот же. 5 ничья подряд. Выезд в Украину подтвердил, что "Ле Блё" имеют большие проблемы с игрой. Первый тайм был удручающим, а итоговый результат немного лучше. Но добыть его было очень просто", – пишет самая популярная спортивная газета Франции.

L'Equipe выставила оценки футболистам обеих команд. У французов лучшим стал молодой хавбек Чуамени, а среди украинцев высшие баллы получил средний блок – у Шапаренко, Степаненко и Кривцова по 6. Разочаровал журналистов Яремчук, которому поставили только 3. Александр Петраков получил 5, а Дидье Дешам – 4. То есть украинский наставник выиграл тренерскую дуэль.

Издание Le Figaro выделило героев и антигероев матча. Со знаком минус отмечены Зума ("символ уязвимой обороны") и Гризманн ("потерялся на поле и действовал невпопад"). А вот со знаком плюс описана игра Чуамени, Погба, Марсьяля и... нашего Шапаренко.

"Шапаренко – настоящая жемчужина. Ему всего 22 года, а он уже является будущим Украины. Технически одаренный Николай сделал "Ле Блё" больно. Прежде всего, он подорвал 45 тысяч зрителей на Олимпийском в Киеве точным ударом, обманув Льориса. Дебютный гол за сборную, который запомнится на всю жизнь", – восхищается героем сборной Украины Le Figaro.

Maxifoot традиционно оценил в целом матч сборной Франции. Битва в Киеве потянула на 4 из 10.

"Через три дня после скучной игры против Боснии и Герцеговины Франция выдала еще один матч не для поклонников яркого футбола. Считанные проявления техники и фантастический гол Шапаренко хоть как-то осветили этот вечер в Киеве. Французы наткнулись на очень агрессивных украинцев и мало что сделали, чтобы создать им проблемы", – описывает события портал.

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