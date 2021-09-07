Ейфорія від перемоги на російському Мундіалі залишилася далеко в минулому.

Україна – Франція: Льоріс влаштував розбір польотів після чергової втрати очок

"Ми більше не найкраща команда в світі. Ми повинні все змінити і бути більш агресивними. Потрібно ще більше пітніти у цій футболці і вкладати ще більше бажання. Ось і все", – наводить слова Погба Marca.

Нагадаємо, що Франція з 9 очками залишається лідером групи D у відборі на ЧС-2022. Слідом ідуть Фінляндія та Україна – у них по 5 пунктів, однак підопічні Канерви зіграли на 2 матчі менше.

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