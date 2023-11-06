Подопечные Владимира Езерского забронировали себе топ-5 лучших третьих мест по итогам первого раунда отбора.

Сборная Украины проиграла Германии и рискует пропустить Евро U-17 – роковой ассист в активе игрока с российскими корнями

Сборная Украины U-17 заняла третье место в квартете с Германией, Финляндией и Лихтенштейном. К счастью, регламент предусматривает проход не только двух команд из каждой группы, но и пяти третьих мест, имевших лучшую статистику как раз в матчах с победителями. Украина завоевала одно очко и разницу голов 2:3, что оставляло хорошие шансы на проход.

Сегодня в группе 9 случились нужные разгромы аутсайдеров – Англия разбила Косово (5:0), а Хорватия не заметила Фарерские острова (6:0). Впереди завершение еще нескольких квартетов, но Украина точно не выпадет из топ-5 рейтинга третьих мест.

Жеребьевка элит-раунда отбора Евро-2024 (U-17) запланирована на 7 декабря. Команда Владимира Езерского будет в четвертой корзине.

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