Підопічні Володимира Єзерського забронювали собі топ-5 найкращих третіх місць груп за підсумками першого раунду відбору.

Збірна України програла Німеччині і ризикує пропустити Євро U-17 – фатальний асист в активі гравця з російським корінням

Збірна України U-17 посіла третю сходинку у квартеті з Німеччиною, Фінляндією та Ліхтенштейном. На щастя, регламент передбачає прохід не тільки двох команд з кожної групи, а й п'яти третіх місць, які мали найкращу статистику якраз в матчах з переможцями. Україна здобула одне очко і різницю голів 2:3, що залишало хороші шанси на прохід.

Сьогодні в групі 9 відбулися потрібні розгроми аутсайдерів – Англія розбила Косово (5:0), а Хорватія не помітила Фарерські острови (6:0). Попереду завершення ще кількох квартетів, але Україна точно не випаде з топ-5 рейтингу третіх місць.

Жеребкування еліт-раунду відбору Євро-2024 (U-17) заплановане на 7 грудня. Команда Володимира Єзерського перебуватиме в четвертому кошику.

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