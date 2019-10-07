Сборная Украины встретилась в Харькове: подзатыльник Миколенко, дружеские объятия с Шевченко и загадочный Цыганков

Национальная команда Украины начала подготовку к ключевым матчам отбора к Евро-2020.

Игроки и тренерский штаб "желто-синих" встретились в Харькове, где на подопечных Шевченко ожидает поединок против Литвы.

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Судя по кадрам в холле отеля, где базируется национальная команда, в лагере сборной царит хорошая дружеская атмосфера. Футболистов тепло встретил тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко.

Евро-2020: Украина начала подготовку к матчам отбора против Литвы и Португалии

Напомним, 11 октября в Харькове украинцы будут принимать сборную Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.