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Збірна України зустрілась в Харкові: запотиличник Миколенку, дружні обійми з Шевченком та загадковий Циганков

20:14 714 Читать на русском
Збірна України зустрілась в Харкові: запотиличник Миколенку, дружні обійми з Шевченком та загадковий Циганков
Тарас Степаненко та Андрій П'ятов / Фото УАФ

Національна команда України розпочала підготовку до ключових матчів відбору до Євро-2020.

 

Гравці та тренерський штаб "жовто-синіх" зустрілись в Харкові, де на підопічних Шевченка очікує поєдинок проти Литви.

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Судячи з кадрів у холі готелю, де базується національна команда, у таборі збірної панує хороша дружня атмосфера. Футболістів тепло зустрів тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченком.

Євро-2020: Україна розпочала підготовку до матчів відбору проти Литви та Португалії

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові українці прийматимуть збірну Литви в рамках відбору на Євро-2020. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Вже за три дні, 14 жовтня, у Києві, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з португальцями.

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