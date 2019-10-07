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Евро-2020: Украина начала подготовку к матчам отбора против Литвы и Португалии

13:17 124 Читати українською
Евро-2020: Украина начала подготовку к матчам отбора против Литвы и Португалии
Сборная Украины / фото: УАФ

Сегодня, 7 октября, сборная Украины начала подготовку к первым поединкам отбора на Евро-2020 против команд Португалии и Литвы.

 

Тренерский штаб во главе с руководителем Андреем Шевченко, а также административно-медицинский корпус начали работу в Харькове на день раньше. Игроки же, как и положено, прибыли в расположение главной команды страны в понедельник, сообщает пресс-служба УАФ.

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Большинство сборников прилетели регулярным утренним рейсом из Киева. В этой группе оказались и легионеры Андрей Ярмоленко и Андрей Лунин. Остальные футболисты, выступающие за рубежом – Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Евгений Шахов, Александр Зинченко и Роман Яремчук прибудут в расположение сборной ближе к вечеру.

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Напомним, 11 октября в Харькове украинцы будут принимать сборную Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.

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