Коноплянка назвал цель сборной Украины в матчах против Литвы и Португалии

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от ключевых матчей отбора к Евро-2020.

"Есть ли ощущение, что мы в шаге от выхода на Евро-2020? Нет. Наверное, оно появится, когда достигнем положительного результата в двух грядущих матчах. Четыре очка – минимум.

Евро-2020: Украина начала подготовку к матчам отбора против Литвы и Португалии

Успеем ли подготовиться за три-четыре дня? Мы не первый раз собираемся так. Думаю, нам хватит времени подготовиться. Мы достаточно хорошо знаем друг друга", – цитирует Коноплянку footballua.tv.

Напомним, 11 октября в Харькове украинцы будут принимать сборную Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.

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