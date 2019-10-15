Сборная Украины вместе с болельщиками устроила феерический перфоманс на НСК Олимпийский после выхода на Евро-2020

Игроки сборной Украины поблагодарили болельщиков за поддержку в матчах отбора на Евро-2020.

После завершения матча против Португалии игроки, тренерский штаб и работники сборной Украины выстроились вдоль центрального круга и устроили настоящее представление, принимая поздравления и благодаря заполненные трибуны НСК Олимпийский за поддержку.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, що збірна України під керівництвом Андрія Шевченка здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальну першість.

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