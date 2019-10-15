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Сборная Украины вместе с болельщиками устроила феерический перфоманс на НСК Олимпийский после выхода на Евро-2020

11:50 179 Читати українською
Сборная Украины вместе с болельщиками устроила феерический перфоманс на НСК Олимпийский после выхода на Евро-2020
Сборная Украины / фото: УАФ

Игроки сборной Украины поблагодарили болельщиков за поддержку в матчах отбора на Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

После завершения матча против Португалии игроки, тренерский штаб и работники сборной Украины выстроились вдоль центрального круга и устроили настоящее представление, принимая поздравления и благодаря заполненные трибуны НСК Олимпийский за поддержку.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, що збірна України під керівництвом Андрія Шевченка здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальну першість.

Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду

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Украина – Португалия: выходим на Евро-2020 с 1-го места – футбольные киборги, кайф, гордость и нефартовый Роналду
03:40
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Евро-2020 Украина - Португалия Украина Украина Сборная Украины футбольные фанаты Видеоновости Главное
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