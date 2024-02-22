Болельщики уже могут приобрести билеты, чтобы поддержать Украину в финале плей-офф за Евро-2024 или же насладиться товарищеским матчем.

"21 марта украинская команда сыграет выездной матч с командой Боснии и Герцеговины и, в случае победы, будет соревноваться за путевку на Евро-2024 с победителем пары Израиль/Исландия. При другом результате матч 26 марта не будет иметь статуса решающего для "сине-желтых", однако команде так же будет сверхважна настоящая, искренняя поддержка болельщиков!

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Матч Украина – Израиль/Исландия состоится 26 марта в 20:45 по местному времени на стадионе Тарчинский Арена Вроцлав в польском Вроцлаве. Один болельщик может приобрести до 4 билетов. Стоимость билета стартует от 50 злотых (485 грн). Самый дорогой билет – 250 злотых (2420 грн).

Чтобы купить билет, необходимо:

– Перейти по ссылке https://bilet.mticket.pl/en/widget10site1010/widget/event/1000499;

– Выбрать желаемую категорию и количество билетов;

– Зарегистрироваться, указав латиницей свои имя и фамилию, номер мобильного телефона, электронный адрес, номер и серию паспорта (ID документа, PESEL);

– Выбрать способ оплаты.

Обращаем внимание, что с начала продаж билеты можно будет приобрести только за криптовалюту. С 26 февраля будут добавлены другие способы оплаты", – сообщает пресс-служба УАФ.

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