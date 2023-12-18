Наставник сборной Украины Сергей Ребров хочет избежать лишней расслабленности в матче против Боснии и Герцеговины в рамках "пути Лиги наций" на Евро.

– Вы уже просматриваете соперника или еще рано?

– Не только я, но и мои помощники. Мы пересмотрели многие матчи Боснии. Это очень важная информация, никогда не поздно. Когда такая большая пауза, просматриваешь игры, находишь больше деталей, чтобы показать и объяснить все игрокам.

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– Есть ли фаворит в паре Босния – Украина?

– Что это такое вообще фаворит? Мы играли с Италией, которая была фаворитом, но на последней минуте мы должны были пробивать пенальти и выигрывать. Слово "фаворит" накладывает на тебя больше ответственности. Сейчас все считают, что мы фавориты, но, мне кажется, это ничего не значит. Мы должны очень внимательно, тщательно готовиться к игре и выходить на этот матч. Я уверен, что мы умеем играть в футбол, мы это показывали. Сейчас очень важно не думать, что ты фаворит, а сконцентрировано готовиться к этой встрече, – сказал Ребров в эфире vbetukraine.

Напомним, сборная Украины проведет полуфинал плей-офф на поле Боснии 21 марта следующего года. В случае успеха "сине-желтые" встретятся с победителем пары Израиль – Исландия в битве за путевку на Евро-2024.

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