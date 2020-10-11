После игры с Германией "сине-желтые" сдали ПЦР-тесты, которые стали последними на октябрьском сборе.

Украина – Испания: Луис Энрике объявил заявку на поединок Лиги наций

К счастью, ни у кого из игроков коронавирус не выявили, информирует официальный сайт УАФ. Это означает, что все 25 присутствующих подопечных Шевченко будут допущены к матчу Лиги наций против Испании. Украина примет "Фурию Роху" на НСК Олимпийский во вторник (13 октября), стартовый свисток в 21:45.

Напомним, отчетную встречу пропустит хавбек Руслан Малиновский, у которого перебор желтых карточек.

"Откуда их берут и, самое главное, зачем?" – Украина не готова бороться с топ-сборными и большой недостаток наших арен