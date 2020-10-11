Главный тренер сборной Испании определился с игроками, которые могут сыграть в матче против Украины.

Испанцы прибудут в Киев в составе 22 футболистов без Диего Льоренте и Жерара Морено, которые были повреждены, сообщает официальный сайт УАФ.

Испания – Швейцария – 1:0 – видео гола и обзор матча

В общем, окончательный список игроков сборной Испании на матч против Украины выглядит следующим образом:

Вратари: Де Хеа, Кепа, Симон.

Защитники: Хесус Навас, Рамос, Пау Торрес, Эрик Гарсия, Гайя, Регилон, Серхи Роберто.

Полузащитники: Бускетс, Родриго, Мерино, Себальос, Каналес, Кампанья.

Нападающие: Родриго Морено, Фати, Ферран Торрес, Ольмо, Адама Траоре, Оярсабаль.

Напомним, встреча с командой Шевченко состоится уже в ближайший вторник, 13 октября, на НСК Олимпийский в 21:45.

Испания одолела Швейцарию благодаря ужасной ошибке соперников и едет на матч в Киев в статусе лидера группы Лиги наций