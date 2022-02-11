Сборная Украины узнала место проведения своего матча-открытия в Лиге наций
15:27 - Читати українською
Календарь выездов сборной Украины в рамках Лиги наций приобретает все более четкие очертания.
Ирландцы будут принимать команду Александра Петракова на Авива Стедиум в Дублине, сообщает официальный сайт УЕФА.
Сборная Украины выбрала 2 стадиона для проведения домашних матчей Лиги наций, – источник
Команды сойдутся в первом туре группового этапа Лиги наций. Матч состоится 4 июня, стартовый свисток в 21:45 по Киеву. Двумя другими соперниками сборной Украины являются Шотландия и Армения.
Напомним, "сине-желтые" вернулись в дивизион В Лиги наций после кабинетного поражения от Швейцарии и вылета из элиты.
Результаты жеребьевки Лиги наций: Украина не должна сетовать на соперников, уникальная встреча, группа смерти в элите
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter