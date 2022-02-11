Календарь выездов сборной Украины в рамках Лиги наций приобретает все более четкие очертания.

Ирландцы будут принимать команду Александра Петракова на Авива Стедиум в Дублине, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сборная Украины выбрала 2 стадиона для проведения домашних матчей Лиги наций, – источник

Команды сойдутся в первом туре группового этапа Лиги наций. Матч состоится 4 июня, стартовый свисток в 21:45 по Киеву. Двумя другими соперниками сборной Украины являются Шотландия и Армения.

Напомним, "сине-желтые" вернулись в дивизион В Лиги наций после кабинетного поражения от Швейцарии и вылета из элиты.

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