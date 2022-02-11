Календар виїздів збірної України в рамках Ліги націй набуває все чіткіших обрисів.

Ірландці прийматимуть команду Олександра Петракова на Авіва Стедіум у Дубліні, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Команди зійдуться в першому турі групового етапу Ліги націй. Матч відбудеться 4 червня, стартовий свисток о 21:45 за Києвом. Двома іншими суперниками збірної України є Шотландія та Вірменія.

Нагадаємо, "синьо-жовті" повернулися в дивізіон В Ліги націй після кабінетної поразки від Швейцарії і вильоту з еліти.

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