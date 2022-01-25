Арена Львов и НСК Олимпийский станут домом для подопечных Александра Петракова, утверждает телеграм-канал vZbirna.

"Нужно выигрывать эту группу": Петраков – о жребии Лиги наций

Матчи против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня) "сине-желтые" проведут во Львове, а Шотландию (26 сентября) будут принимать в столице. Резервным местом для этих встреч остается Харьков. Команда Петракова начнет турнир с двух выездов – в Ирландию (4 июня) и Шотландию (7 июня), с которой ранее встретится в полуфинале отбора ЧМ.

Напомним, сборная Украины вернулась в дивизион В Лиги наций после кабинетного поражения от Швейцарии и вылета из элиты.

Результаты жеребьевки Лиги наций: Украина не должна сетовать на соперников, уникальная встреча, группа смерти в элите