"При Реброве сборная стала совсем другая. Тот же Пихалёнок и еще некоторые игроки сейчас в составе, кажется, что при прежних тренерах они никому не были нужны. У нас привыкли, Коноплянка и Ярмоленко, и только они должны быть. А для Реброва нет крутых, блатных, серых или белых.

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У него только есть человек, который нормально играет в футбол. И это огромный плюс. Все видят, что при Реброве любой футболист из чемпионата Украины, любой украинец может попасть в сборную. Если хорошо играет. Это не может не радовать.

Было ли у Петракова или других предыдущих тренеров сборной Украины, что игроки попадали в состав не по спортивному принципу? По моему мнению – такое было. Некоторые футболисты играют хорошо и не попадают в состав. А Коноплянка без практики в своем клубе, где он дважды на замену вышел, был вызван в сборную. Я считаю, что это несправедливо по отношению к остальным футболистам", – поделился Поворознюк в интервью Украинскому футболу.

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