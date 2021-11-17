На заседании Исполкома УАФ 17 ноября было принято решение касательно главного тренера национальной сборной Украины. Александр Петраков продолжит работать с командой уже без приставки "исполняющего обязанности".

Президент УАФ Андрей Павелко накануне анонсировал подписание полноценного контракта с 64-летним Петраковым. Выход сборной Украины в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022 убедил руководство украинского футбола в продолжении сотрудничества с Александром Васильевичем.

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Соответственно, тренер лишился приставки "исполняющий обязанности". Контракт рассчитан до 30 декабря 2022 года (т.е. до завершения чемпионата мира в Катаре) с возможностью пролонгации по согласию сторон до 30 июля 2024-го. Предложение было поддержано единогласно, информирует официальный сайт УАФ.

Напомним, Петраков 17 августа стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после истечения контрактов тренерского штаба Андрея Шевченко. Под его руководством "сине-желтые" сыграли 7 матчей – 5 ничьих, а также победы над Финляндией и Боснией в отборе на ЧМ-2022. Не без проблем, но национальная команда выполнила главную задачу – завоевала путевку в плей-офф квалификации на Мундиаль в Катаре.

Ранее Александр Петраков возглавлял сборную U-19, а также сборные Украины разных возрастов. Наибольшего успеха добился с командой U-20, во главе которой выиграл чемпионат мира 2019 года в Польше.

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