Перед вылетом на остров трое подопечных Руслана Ротаня сдали положительные тесты на коронавирус, информирует сайт УАФ. Это Руслан Нещерет (Динамо), Артем Бондаренко и Даниил Сикан (оба – Мариуполь).

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Таким образом, в лагере молодежной сборной Украины осталось только 20 игроков. Болезнь Нещерета является крайне неприятной новостью и для Динамо. Ранее коронавирус обнаружили у Бойко и Бущана, поэтому основным голкипером киевлян стал 18-летний воспитанник. Нещерет прекрасно выступил в матче Лиги чемпионов против Барселоны (1:2), а сейчас будет вынужден идти на изоляцию.

Напомним, за два тура до финиша отборочного турнира сборная Украины U-21 досрочно потеряла шансы на выход в финальную стадию Евро-2021. Однако наших футболистов все же ожидают противостояния с командами Мальты (13 ноября) и Северной Ирландии (17 ноября).

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