Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выбрал игроков, которые смогут выйти на поле в спарринге против Польши.

С тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере национальной команды, в заявку не попали полузащитник Шахтера Тарас Степаненко и голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык, сообщает официальный сайт УАФ.

Польша – Украина: анонс товарищеского матча

Официальная заявка сборной Украины на матч против Польши:

1. Юрий Панькив, 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Евгений Чеберко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Жуниор Мораес, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Ефим Конопля, 14 Игорь Харатин, 15 Виктор Цыганков, 16 Богдан Михайличенко, 17 Александр Зинченко, 18 Валерий Бондарь, 19 Александр Зубков, 20. Виктор Коваленко, 21 . Евгений Макаренко, 22. Николай Матвиенко, 23 Андрей Лунин.

Напомним, уже сегодня, 11 ноября, сборная Украины встретится с Польшей на Силезском стадионе в Хожуве. Начало в 21:45.

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