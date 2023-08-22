Главный тренер молодежки Унаи Мельгоса определился со списком игроков, которые получили приглашения на сентябрьские матчи.

Вызов в сборную Украины U-21 получили 23 игрока, сообщает официальный сайт УАФ.

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Наибольшее представительство в молодежке имеют Динамо и Рух – по четыре футболиста.

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Яков Кинарейкин (СК Днепр-1), Кирилл Фесюн (Колос).

Защитники: Константин Вивчаренко (Динамо), Арсений Батагов, Антон Боль (оба – Заря), Даниил Скорко (Александрия), Артем Смоляков (Полесье), Виталий Роман, Богдан Слюбык (оба – Рух), Владимир Салюк (Черноморец).

Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд), Владимир Бражко, Назар Волошин (оба – Динамо), Валентин Рубчинский (СК Днепр-1), Илья Квасница (Рух), Максим Брагару (Черноморец), Олег Очеретько, Иван Лосенко (оба – Шахтер), Евгений Павлюк (Ворскла).

Нападающие: Игорь Краснопир (Оболонь), Денис Теслюк (Рух), Богдан Вьюнник (Шахтер).

Напомним, "сине-желтые" дебютируют в отборочном турнире Евро-2025 поединком против команды Северной Ирландии 12 сентября. В рамках подготовки к старту квалификации подопечные Мельгосы 8 сентября проведут спарринг с молодежной сборной Германии.

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