Вже 12 вересня молодіжна збірна України розпочинає боротьбу за вихід на Євро-2025 поєдинком проти команди Північної Ірландії. В межах підготовки до старту кваліфікації підопічні Мельгоси за 4 дні до цього, 8 вересня, проведуть спаринг із молодіжною збірною Німеччини.

Мельгоса оголосив заявку молодіжної збірної України на матчі з Німеччиною та Північною Ірландією

Раніше іспанський фахівець озвучив імена 23-х виконавців, викликаних на вересневий збір. Однак, за повідомленням офіційного сайту УАФ, у списку відбулися зміни: замість Костянтина Вівчаренка з Динамо й Олега Очеретька з Шахтаря до лав команди викликані Андрій Булеза з Миная та Кирило Сігєєв з Олександрії.

До слова, для 19-річного Булези цей виклик став дебютним, натомість за плечима Сігеєєва вже є 3 матчі у складі молодіжки.

Нагадаємо, Мельгоса і Ко виступатимуть у групі F, де суперниками "синьо-жовтих" за вихід на чемпіонат Європи будуть Північна Ірландія, Англія, Сербія, Азербайджан та Люксембург.

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