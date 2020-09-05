Молодежка продолжит подготовку к очередному матчу отбора уже в Хельсинки.

Вчера, 4 сентября, подопечные Руслана Ротаня в рамках отбора на Евро-2021 провели поединок шестого тура своей группы против сборной Дании. Украинцы, которые вели по ходу встречи, не смогли удержать преимущество и, пропустив в добавленное время, свели матч вничью (1:1).

Дания U-21 – Украина U-21 – 1:1 – видео голов и обзор матча

Сегодня, в 10:00, наша молодежка чартерным рейсом отправилась в Финляндию на очередной поединок турнира. В команде все здоровы, под угрозой дисквалификации находятся только Виктор Корниенко и Ефим Конопля. После обеда у подопечных Руслана Ротаня запланирована тренировка восстановительного характера.

Напомним, матч против сборной Финляндии состоится 8 сентября в Хельсинки на Олимпийском стадионе. Начало поединка в 19:00.

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